كشف مصدر مطلع على حراك قوى «الإطار التنسيقي» تمسك زعيم التيار الوطني مقتدى الصدر بقرار مقاطعة الانتخابات القادمة رغم محاولات الوساطة التي يقودها بعض قادة التحالف الحاكم، وعلى رأسهم زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم.

وقال المصدر لـ«عكاظ»: إن محاولات فتح قنوات التواصل مع الصدر لم تتكلل بالنجاح حتى الآن ما دفع «قوى الإطار» إلى التواصل مع شخصية دينية تحظى بثقة الطرفين وهو رجل الدين مصطفى اليعقوبي، الذي يعرف بعلاقاته المتوازنة مع التيار الصدري والإطار التنسيقي.

فيما رجح مصدر مقرب من الصدر لـ«عكاظ» فشل أية محاولة للوساطة، مؤكداً أن الصدر لا يزال مصراً على موقفه ولا نية لديه حالياً للتراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات وفق بيانه الأخير.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير أن زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقاً) مقتدى الصدر لا يزال على موقفه الرافض للمشاركة في الانتخابات، ما دفع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم لتولي مهمة الوساطة لإثناء الصدر عن قراره، لكن هذه الخطوة لا تزال في بدايتها وغير واضحة المعالم والآليات.

وجدد الصدر موقفه من عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة في العراق المزمع إجراؤها في شهر نوفمبر.

وطالب في بيان بتسليم السلاح «المنفلت» إلى الدولة، وحل المليشيات، وتقوية الجيش والشرطة، واستقلال العراق وعدم تبعيته، والسعي الحثيث إلى الإصلاح ومحاسبة الفاسدين. واعتبر مراقبون أن هذه الشروط مقابل مشاركته في أي انتخابات تُجرى في العراق.

وأعلن الصدر في مارس الماضي عدم مشاركته في الانتخابات، معللاً ذلك بوجود «الفساد والفاسدين».