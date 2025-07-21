خصصت السلطات المصرية قطاراً لتسهيل العودة الطوعية لآلاف السودانيين إلى وطنهم. وقررت تقديم مختلف الخدمات اللازمة لراحة السودانيين خلال الرحلة وحتى وصولهم إلى ميناء السد العالي النهري.وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم (الاثنين) تشغيل قطار خاص لتسهيل نقل السودانيين المقيمين في مصر والراغبين في العودة إلى وطنهم عبر محافظة أسوان. وأفادت بأنه تقرر تشغيل القطار رقم 1940 من القاهرة إلى أسوان لهذه المهمة.وأشرفت السفارة السودانية في القاهرة خلال الأيام الأخيرة على تنفيذ مبادرة لإجلاء أكثر من 1200 مواطن سوداني من مدينة الإسكندرية بعد عقبات أعاقت عودتهم لبلادهم.وأطلق مواطن سوداني مبادرة لنقل السودانيين العائدين طواعية لبلادهم مقابل أجر رمزي يعادل 8 دولارات، وتمكن بالفعل من توفير 22 حافلة لنقل السودانيين المقيمين في الإسكندرية لبلادهم.وذكرت السفارة السودانية أن الحافلات وصلت بالفعل إلى مكان الانطلاق، إلا أن التزامات مالية تجاه أصحاب الحافلات لم يتم الإيفاء بها، ما أدى إلى توقف العملية وعدم تحرك الحافلات.وتدخلت السفارة بشكل مباشر، وتواصلت مع الأمانة العامة لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج، ومنظومة الصناعات الدفاعية، وعدد من رجال الأعمال، الذين استجابوا وتكفلوا بتوفير تكلفة الحافلات كاملة، ما أدى إلى تسهيل انطلاق عملية الإجلاء وإعادة السودانيين.وعقب انتصارات الجيش السوداني المتتالية وتحرير بعض المناطق والولايات والمدن، ومنها العاصمة الخرطوم، شهدت طرق عودة السودانيين من مصر إلى بلادهم أزمة كبيرة وتكدساً رهيباً في الأشهر الماضية.وواجه معبر قسطل - أشكيت ازدحاماً أدى إلى شلل كامل في حركة السفر، فيما تحدث شهود عيان أن التكدس يبدأ من أسوان، بسبب عجز العبارات النيلية عن استيعاب الكم الهائل من حافلات السفر، فضلاً عن تدفق الآلاف من السودانيين الراغبين في العودة وقلة عدد الحافلات التي تنقلهم إلى بلادهم.وفي هذا السياق، قال القنصل العام للسودان في أسوان السفير عبد القادر محمد إن السلطات المصرية تبذل جهوداً مكثفة لتيسير العودة الطوعية للأسر السودانية، مؤكداً أن رحلات العودة من مصر بدأت منذ أكثر من عام، رغم استمرار الحرب، إذ كانت بعض الأسر تعود بقرار فردي منها لنفاد أموالها ووجود ارتباطات ومصالح لهم في السودان.وأكد أن السلطات المصرية سهلت عودة هؤلاء، إذ أعفت العائدين من الغرامات والمساءلة القانونية، ووفرت إمكانات لاستضافتهم في بعض المحطات حتى وصولهم إلى المعابر السودانية.ولجأت أعداد كبيرة من السودانيين إلى مصر بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023، وبلغ عددهم وفق إحصاءات شبه رسمية أكثر من 1.5 مليون شخص، فيما قالت مسؤولة العلاقات الخارجية المساعدة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في القاهرة كريستين بشاي إن مصر تستضيف 546,746 لاجئاً سودانياً مسجلين رسمياً لدى المفوضية، فضلاً عن آخرين ينتظرون التسجيل.