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رفضت إسرائيل تجديد تأشيرات رؤساء 3 وكالات تابعة للأمم المتحدة على الأقل في غزة، وهو ما عزاه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إلى جهودهم في محاولة حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تمزقه الحرب.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أنه لم يتم تجديد تأشيرات الرؤساء المحليين لكل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في الأشهر الأخيرة.

وأوضح فليتشر أن «إسرائيل تمنع تجديد التأشيرات أو تقلص مدتها بشكل صريح كرد فعل على جهودنا في مجال حماية المدنيين».

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأحد، عدم تمديد تأشيرة إقامة رئيس مكتب التنسيق الإنساني التابع للأمم المتحدة «أوتشا» في قطاع غزة جوناثان ويتال، على خلفية ما وصفه بسلوكٍ «متحيّز».

وقال ساعر في منشور أوردته صحيفة «معاريف» العبرية: «لكل خدعة حدود. عقب السلوك المتحيز الذي شوّه الحقائق، وقدم تقارير كاذبة، وانتهك قواعد الحياد الخاصة بالأمم المتحدة».
وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: «بناءً على توصية الجهات المهنية، أصدرت تعليماتي بعدم تمديد تأشيرة إقامة جوناثان فيتول. إسرائيل لن تتعاون مع من يروّج الأكاذيب عنها»، على حد تعبيره.

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