أعلن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن اليوم (الأحد) نزع 971 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الماضي، مؤكداً أن تلك الإحصائية ترفع عدد الألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة التي جرى نزعها من قبل الفريق منذ مطلع الشهر الجاري إلى 3701.وكتب المشروع السعودي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على حسابه في «إكس»: نزعت فرق مسام منذ بداية يوليو وحتى 18 منه 3528 ذخيرة غير منفجرة و169 لغماً مضاداً للدبابات، موضحاً أن فريق المشروع نجح منذ انطلاقة «مسام» وحتى الآن في نزع 506437 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، ما أسهم في نجاحه في تطهير 68508830 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.في غضون ذلك، شهدت مدينة مأرب اليوم تدشين الدورة التدريبية للدفعة الثالثة من مشروع «كفاك» لإعادة إدماج الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.واستهدفت الدورة تدريب 25 من وليات أمور الأطفال على مهارات الخياطة وصناعة المعجنات، ضمن برنامج التمكين الاقتصادي الذي يهدف إلى تدريب 100 مستفيدة موزعات على أربع دفعات.وأوضح مدير المشروع «كفاك» الدكتور عبدالباري الأهدل في كلمته خلال التدشين، أن المشروع مع انتهاء تدريب هذه الدفعة يكون قد وصل إلى 75 مستفيدة، لافتاً إلى أن الدفعة الرابعة ستنفذ حال الانتهاء من تدريب الثالثة ضمن خطة المشروع المستمرة.ويؤكد المشروع بهذه الخطوات التزامه بالمساهمة في إعادة بناء ما دمرته الحرب وغرس الأمل في نفوس الأطفال وأسرهم انطلاقاً من إيمان راسخ بأن التعافي يبدأ من الإنسان.