استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا، بحضور وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالمجيد صقر، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة هيرو مصطفى.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهوريه المصرية، نقل الفريق كوريلا إلى الرئيس السيسي تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وهو ما ثمّنه الرئيس المصري، مؤكداً عمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة.

وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في المجالات كافة، لا سيما العسكرية والأمنية، وضرورة تعزيز هذا التعاون في ظل حرص الجانبين على دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير محمد الشناوي، أن اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، إذ أكد السيسي استمرار مصر في جهودها المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

كما أشاد السيسي بمساعي ترمب نحو وقف إطلاق النار، مؤكداً أهمية إحياء مسار السلام والسعي لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة.

وشهد اللقاء توافقاً حول ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، والسعي نحو حلول سياسية ومستدامة للأزمات الراهنة، بما يسهم في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في سورية وليبيا والسودان والقرن الأفريقي.

وتناول اللقاء أيضاً ملف المياه، وأكد السيسي الأهمية القصوى لقضية نهر النيل باعتبارها قضية أمن قومي لمصر.