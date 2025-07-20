حذر مسؤولون في البيت الأبيض، اليوم (الأحد)، من نفاد صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جراء تجاوزات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخروجه عن السيطرة، مؤكدين لموقع أكسيوس الأمريكي أن نتنياهو يتصرف كـ«مجنون» وكـ«طفل».وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ«أكسيوس»: «نتنياهو تصرف كمجنون. يقصف كل شيء طوال الوقت، هذا قد يقوض ما يحاول ترمب تحقيقه»، مبيناً أن الشكوك تزايدت داخل إدارة ترمب تجاه نتنياهو، ويشعرون بأنه متهور ومستعد لاستخدام القوة ويتسبب في الكثير من الفوضى.وأضاف المسؤول: «أحيانا يصبح نتنياهو مثل طفل يرفض أن يطيع»، فيما قال 6 مسؤولين أمريكيين لـ«أكسيوس» إنه رغم التوصل إلى وقف إطلاق النار في سورية، بوساطة أمريكية، (الجمعة)، فإن القلق ازداد في البيت الأبيض من نتنياهو وسياسته الإقليمية.وذكر الموقع أن ترمب امتنع عن انتقاد نتنياهو علناً، وليس من الواضح ما إذا كان يشارك مستشاريه شعور الإحباط من نتنياهو، أو قلقهم بشأن تصرفات إسرائيل في سورية.وفيما يتعلق بالقصف الإسرائيلي على سورية، قال مسؤول أمريكي: «قصف سورية فاجأ الرئيس والبيت الأبيض»، مضيفاً: «الرئيس لا يحب أن يشاهد قصف دولة يسعى لتحقيق السلام فيها وأعلن عن مبادرة ضخمة لإعادة إعمارها».وأشار الموقع أن وزير الخارجية مارك روبيو طلب من نتنياهو وقف القصف (الأربعاء)، ووافق نتنياهو مقابل انسحاب الجيش السوري من السويداء، فيما قال الموقع إن مسؤولين كباراً في البيت الأبيض تقدموا بشكاوى مباشرة إلى ترمب بشأن نتنياهو، من بينهم المبعوث الأمريكي إلى سورية توماس براك، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.وأشار الموقع إلى أن البيت الأبيض يعتقد بشكل عام أن نتنياهو بادر إلى قصف سورية بسبب ضغوط داخلية من الأقلية الدرزية في إسرائيل واعتبارات سياسية أخرى. ويرى مسؤول أمريكي أن أجندة نتنياهو السياسية تغلب عليه، وسيكون ذلك خطأ كبيراً له على المدى الطويل.وأشار المسؤول إلى أن الإسرائيليين لا يدركون مقدار الضرر الذي ألحقوه بمكانتهم في البيت الأبيض خلال الأسبوع الماضي. وبحسب مسؤول أمريكي كبير، فإنه لا ينبغي لإسرائيل أن تقرر ما إذا كانت الحكومة السورية يمكنها ممارسة سيادتها على مواطنيها وأراضيها.وأشار المسؤول إلى أن «السياسة الإسرائيلية الحالية ستؤدي إلى سورية غير مستقرة، وكل من مجتمع الدروز وإسرائيل سيخسران في هذا السيناريو».بالمقابل، عبر إسرائيليون لـ«أكسيوس» عن دهشتهم من رد واشنطن على التدخلات الإسرائيلية في سورية، وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن ترمب شجع نتنياهو في الأسابيع الأولى من ولايته على السيطرة على أجزاء من سورية، ولم يبدِ أي قلق من تدخلات إسرائيل في البلاد.وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل تدخلت فقط بعد أن أظهرت استخباراتهم أن الحكومة السورية كانت تشن هجمات ضد الدروز. ونفى وجود اعتبارات سياسية داخلية.