أصيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، بتسمم غذائي غيّبه عن الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وبحسب بيان صادر عن مكتبه فإن نتنياهو خضع لفحص طبي في منزله.وقال المكتب أن نتنياهو شعر بالمرض خلال الليل، وخضع لفحص طبي في منزله، وتبين أنه يعاني من التهاب معوي ناتج عن تناول طعام فاسد.ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن بيان المكتب قوله: «حالة رئيس الوزراء جيدة»، ويخضع حالياً للعلاج بالسوائل الوريدية لتعويض الجفاف الناتج عن المرض، مبينة أنه بناء على تعليمات الأطباء، سيخلد رئيس الوزراء للراحة في منزله لمدة ثلاثة أيام، وسيدير شؤون الكيان الإسرائيلي من هناك.ويبلغ نتنياهو من العمر 75 عاماً، وواجه في السنوات الأخيرة مشكلات صحية عدة، وآخرها ديسمبر الماضي الذي خضع خلاله لعملية استئصال البروستاتا، وفي مارس 2024 خضع لعملية جراحية بسبب فتق، كما تغيّب حينها عن العمل أياماً عدة بعد إصابته بالإنفلونزا.وذكرت الصحيفة إن نتنياهو خضع في عام 2023 لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب، مشيرة إلى أن تقرير طبي صدر في يناير 2023، بين إن حالته الصحية «طبيعية تماماً»، وأن الجهاز المزروع يعمل بشكل جيد دون وجود أي مؤشرات على اضطراب في نظم القلب أو مشكلات صحية أخرى.