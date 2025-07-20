نقلت وكالة الأنباء الروسية، اليوم الأحد، عن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعاً مع علي لاريجاني (كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي)، ناقش خلاله الوضع المتصاعد في الشرق الأوسط، والقضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي.

وأوضح بيسكوف، أن بوتين أكد مجدداً موقف روسيا الداعم لاستقرار المنطقة وسعيها إلى حل سياسي للقضايا المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية، جاء ذلك عقب إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده لتقديم المساعدة في مجال نقل الكميات الزائدة من اليورانيوم المخصب إلى روسيا لمعالجته وإعادة استخدامه سلمياً في إيران.

وكان موقع «إيران بالعربية» قد نشر لقطات فيديو قال إنها توثق لحظة القصف الإسرائيلي لموقع سري أدى إلى إصابة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

وذكر التلفزيون الإيراني، ولأول مرة، أن المشاهد المصورة توثق لحظة القصف الإسرائيلي للموقع السري الذي كان يحتضن اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي، برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان، غربي طهران.

وكانت وكالة فارس الإيرانية قد كشفت، في وقت سابق من الشهر الجاري، تفاصيل تتعلق بإصابة الرئيس الإيراني بجروح، في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف المجلس الأعلى للأمن القومي الشهر الماضي، موضحة إن بزشكيان أصيب بجروح طفيفة في ساقه، وذلك في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن القومي، يوم 16 يونيو.

وأفادت الوكالة إن الهجوم الإسرائيلي الذي طال اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كان يحضره رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين في البلاد، لكنهم تمكنوا من الخروج من المبنى الذي كان يحتضن الاجتماع، من الطوابق السفلية التي كانوا يعقدون فيها الاجتماع، باستخدام فتحة طوارئ معدّة مسبقاً لمثل هذا الغرض، بعد أن أصيب بعضهم.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق 6 قنابل أو صواريخ، استهدفت مداخل ومخارج المبنى الذي كان الاجتماع جارياً فيه، لإغلاق منافذ الهروب وقطع تدفق الهواء، بعد الانفجارات، انقطع التيار الكهربائي، لكنّ المسؤولين تمكنوا من الخروج من المبنى باستخدام فتحة طوارئ.