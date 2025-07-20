كشفت مفوضية العون الإنساني بالولاية الشمالية، اليوم (الأحد)، مصرع 17 سودانيّاً بعدما ضلوا طريقهم في الصحراء خلال نزوحهم من منطقة الطينة شمال إقليم دارفور بالسودان إلى محلية الدبة، مؤكدة استقبال مستشفى دنقلا العسكري 41 من النازحين، بينهم مصابون بالجفاف وأشخاص لقوا حتفهم خلال الرحلة بعد هجوم مليشيات عليهم.

وأكدت مسؤولة تنمية الأطفال بالولاية الشمالية، هيام عمر، أن أوضاع الناجين الذين وصلوا إلى المستشفى العسكري بدنقلا حرجة، بينهم نساء وأطفال يحتاجون إلى رعاية طبية وإنسانية عاجلة، مبينة إنهم في أوضاع صعبة.

وأشارت إلى أن رحلة التوهان استغرقت نحو 9 أيام في الصحراء مما تسببت في حدوث حالات جفاف وإعياء وإنهاك، مبينة إن من بين الـ 13 طفلاً، 7 من الإناث، و6 من الذكور، و10 نساء من إجمالي الحالات ومن ضمن المتوفين أسرة كاملة.

وقال مفوض العون الإنساني بالولاية عبدالرحمن علي خيري، إن التقارير أكدت توهان حوالى 41 شخصاً، تفرقت بهم السبل في الصحراء، إثر هجوم المليشيا المتمردة عليهم فور خروجهم من مدينة الطينة متوجهين لمدينة الدبة بالولاية الشمالية، مشيراً في منشور على حساب المفوضية في الفيسبوك إن من بين الحالات القادمة للمستشفى، 13 طفلاً، كما أن من بينهم 17 حالة وفاة.

ودعا خيري المسؤولين والأفراد والقطاع الإنساني إلى تقديم ما يلزم في مثل هذه الحالات، من الدعم والإسناد والرعاية وإكرام وستر الجثامين، والوقوف إلى جانب الحالات المتبقية بالمستشفى العسكري بدنقلا.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان قد وصل، أمس (السبت)، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لتكون أول طائرة مدنية تهبط في مطار الخرطوم هي طائرة مجلس السيادة منذ بدء الحرب في الـ14 من أبريل 2023.

واستقبل البرهان رئيس أركان الجيش السوداني الفريق محمد عثمان الحسين الذي قدم للبرهان إيجازاً حول الأوضاع الأمنية بالبلاد والجهود الجارية.