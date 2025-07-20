لقي 17 شخصاً في كوريا الجنوبية، اليوم (الأحد)، مصرعهم جراء انهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الغزيرة المستمرة منذ الأربعاء، مما دفع بأكثر من 13200 شخص إلى إخلاء منازلهم.

وأمر الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج بإجراء تقييم سريع للأضرار وتحديد المناطق المنكوبة على وجه السرعة لزيادة دعم الدولة. وبحسب وسائل إعلام كورية جنوبية، فإن شخصين لقيا حتفهما، واعتبر 5 آخرون في عداد المفقودين في مدينة جابيونج في كوريا الجنوبية، جراء انهيار أرضي وسيول جرفت سيارات وسط موجة من الأمطار الغزيرة.

وذكرت سلطات الطوارئ أن انهياراً أرضياً ضرب موقع تخييم في جابيونج، مما أسفر، بحسب سلطات الطوارئ، عن مصرع رجل في الأربعينات من عمره، وفقد اثنين من أفراد أسرته، كما تقطعت السبل بـ24 آخرين، مبينة أنه تم إنقاذ شخص بالقرب من موقع التخييم عبر نهر تتدفق فيه المياه بقوة، في حين شوهدت طائرة مروحية تنقل شخصاً آخر إلى بر الأمان.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية توقف الأمطار اليوم ويعقبها موجة حارة، مبينة أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في وقت سابق على مناطق في جنوب البلاد تحركت نحو الشمال أثناء الليل.

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) عن المقر المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة الكوري، قوله إنه تم تسجيل 8 قتلى، من أصل 14 قتيلاً جراء الأمطار الغزيرة، في مقاطعة سانتشونج الواقعة جنوب شرقي البلاد والتي تعد الأكثر تأثراً بالأمطار التي تشهدها البلاد منذ الأربعاء الماضي، و12 مفقوداً في مقاطعات جابيونج وجيونجي وسانتشونج وجيونجسانج الجنوبية.

وقالت تقارير إن 3800 شخص لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم حتى الآن، كما تسببت الأمطار بأضرار مادية في أكثر من 1900 مرفق عام كالطرق والسدود، وفي نحو 2200 منشأة خاصة.

وحذرت السلطات الكورية الجنوبية السكان من خطر وقوع انهيارات أرضية، خصوصاً في مقاطعات جيونجي، وتشنجتشونج، وجيونجسانج، وجولا.