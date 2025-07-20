أعلن نائب قائد العمليات في الجيش الإيراني محمود موسوي، أنه تم استبدال أنظمة الدفاع الجوي التي تضررت خلال الحرب مع إسرائيل الشهر الماضي.

ونقلت وكالة الدفاع المقدس للأنباء الإيرانية (دفاع برس)، عن موسوي قوله: تعرضت بعض دفاعاتنا الجوية لأضرار، وهذا أمر لا يمكننا إخفاؤه، لكنّ زملاءنا استخدموا الموارد المحلية واستبدلوا الأنظمة المتضررة بأنظمة بديلة كانت مجهزة سلفا ومخزنة في مواقع مناسبة من أجل الحفاظ على أمن المجال الجوي.

وكانت إيران قبل الحرب، تعتمد على منظومة الدفاع الجوي المحلية بعيدة المدى (باور 373) إلى جانب منظومة (إس 300) الروسية الصنع. ولم يشر تقرير وكالة «دفاع برس» إلى استيراد أي أنظمة دفاع جوي أجنبية الصنع خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وفي أعقاب غارات إسرائيلية محدودة على مصانع الصواريخ الإيرانية في أكتوبر الماضي، عرضت إيران لاحقاً أنظمة دفاع جوي روسية الصنع في مناورة عسكرية لإظهار تعافيها السريع من تلك الهجمات.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أفاد أمس السبت، بأن بلاده لم تكن تريد الحرب لكنها كانت مستعدة لها. وقال في مقابلة مع شبكة CGTN الصينية: إن إيران لم يكن لديها «أي خيار إلا ممارسة حق الدفاع عن النفس».

ووصف وقف النار مع إسرائيل بـ«الهش»، معتبراً أن السبب واضح، إذ لا يمكن الوثوق بأي وقف للنار من قبل إسرائيل لأنها تملك سوابق سيئة جداً. لذلك نحن يقظون تماماً ومستعدون في حال تم خرق هذا الوقف. وقال: «لم نكن نريد هذه الحرب، لكننا كنا مستعدين لها. لا نريد استمرار هذه الحرب، لكنني أكرر: نحن مستعدون لها تماماً».