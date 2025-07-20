فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) استقالة مستشار وزير الدفاع جاستن فولشر، في سادس مغادرة من نوعها تضرب الدائرة الضيقة للوزير بيت هيغسيث خلال أقل من ستة أشهر على توليه منصبه، أكدت مصادر أخرى أن فولشر أقيل على خلفية تسريب وثائق عسكرية حساسة.وفي بيان رسمي، قال إن استقالته جاءت «ودية بالكامل» وبناءً على اتفاق مسبق يقضي بخدمة مؤقتة مدتها 6 أشهر، معبراً عن امتنانه لكل من الوزير هيغسيث والرئيس دونالد ترمب. وأعلن المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل أن فولشر لم يُقَل من منصبه، واصفاً إياه بـ«المحترف والملتزم».وتأتي استقالة فولشر في وقت تواجه وزارة الدفاع موجة غير مسبوقة من الاستقالات والإقالات، ما أثار قلقاً واسعاً بشأن استقرار القيادة داخل البنتاغون. وتركزت الانتقادات على الوزير هيغسيث، وهو شخصية إعلامية سابقة في شبكة «فوكس نيوز».وتصاعدت وتيرة الخروج من الوزارة منذ شهر أبريل الماضي، عندما أُقيل كل من دان كالدويل، كولن كارول، ودارين سيلنيك على خلفية مزاعم بتسريب معلومات، وهي اتهامات نفاها المعنيون دون تقديم أدلة قاطعة. واستقال كل من جو كاسبر، والمتحدث الرسمي السابق جون أوليوت، قبل أن يلتحق بهم جاستن فولشر.وتتحدث تقارير عن تصاعد التوترات داخل الوزارة نتيجة الانقسامات بين كبار المستشارين، وغياب الانسجام في فريق هيغسيث. وكشفت تقارير إعلامية عن «حرب باردة» بين مساعدي الوزير المقربين، تدخل فيها البيت الأبيض في أكثر من مناسبة لاحتواء النزاعات الداخلية.وتأتي استقالة فولشر بعد أسبوع من نشر صحيفة «واشنطن بوست» تقريراً يكشف واقعة غير اعتيادية تعود لفترة سابقة على انضمامه الرسمي، حين انسحب غاضباً من اجتماع مع فريق تقوده شخصيات من بينها الملياردير إيلون ماسك، متهماً جهة أمنية بمراقبته. وتسببت الحادثة في توتر مع الوزير، الذي استدعى قائد الفريق حينها ينون فايس، وواجهه بغضب.وأثار فولشر الجدل مجدداً بعد انضمامه رسمياً، حين نقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن مصادر قولها: إنه زعم امتلاكه معلومات تقنية لتعقب «المسرّبين» داخل الوزارة، وهو ما اتضح أنه مبالغ فيه، بعد مراجعة أجراها مسؤولون من البنتاغون والبيت الأبيض.ولفتت مصادر داخل الوزارة إلى أن فولشر أُبعد أخيراً، عن المكتب الرئيسي للوزير، في خطوة رآها البعض مؤشراً على اقتراب مغادرته، رغم تبريره الأمر بوجود «أعمال صيانة».