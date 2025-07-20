فيما اتهمت وكالة «الأونروا» إسرائيل بتعمد تجويع المدنيين في غزة، بمن فيهم مليون طفل يعاني الكثير منهم سوء التغذية ويواجهون خطر الموت، أصدر جيش الاحتلال اليوم (الأحد) أوامر بإخلاء مناطق في وسط القطاع مكتظة بالنازحين الفلسطينيين، بينما أعلن مسعفون أن 30 فلسطينياً من منتظري المساعدات قتلوا.وأثار طلب الإخلاء العسكري الذي قد يشير إلى هجوم وشيك على أحياء في دير البلح قلق عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين يخشون من احتجاز أقاربهم هناك.وألقى الجيش الإسرائيلي منشورات من السماء تطالب الناس في مناطق عدة بجنوب غرب دير البلح، حيث يحتمي مئات الآلاف من النازحين من سكان غزة، بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوباً.وقال مسؤولو الصحة في مستشفى الشفاء في شمال غزة إن ما لا يقل عن 30 فلسطينياً قتلوا وأصيب عشرات آخرون بنيران إسرائيلية بينما كانت حشود تتجمع في انتظار دخول شاحنات مساعدات تابعة للأمم المتحدة.وحذر مسؤولو صحة فلسطينيون من أن مئات الأشخاص ربما يلقون حتفهم قريباً مع اكتظاظ المستشفيات بمرضى يعانون من الدوار والإعياء بسبب شح الطعام وانهيار عمليات إيصال المساعدات.وأعلن المسؤولون أن أعداداً غير مسبوقة من المواطنين المجوعين من مختلف الأعمار تصل الى أقسام الطوارئ في حالة إجهاد وإعياء شديدين، محذرين من أن المئات من الذين نحلت أجسادهم سيكونون عرضة للموت المحتم نتيجة الجوع وتخطي قدرة أجسادهم على الصمود.وأعلنت مصادر طبية، أمس (السبت)، ارتفاع حصيلة ضحايا لقمة العيش (المساعدات) ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 891 شهيداً، وأكثر من 5754 مصاباً.وتوفيت طفلة فلسطينية اليوم (الأحد) بسبب سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة، فيما أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأن السلطات الإسرائيلية تجوع مليون طفل في غزة.ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح قوله: إن الطفلة رزان أبو زاهر (4 أعوام) توفيت نتيجة مضاعفات سوء التغذية والجوع في القطاع المحاصر.وقالت «أونروا»، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك الأحد، إن السلطات الإسرائيلية تجوع المدنيين في غزة، من بينهم مليون طفل. وطالبت بفك الحصار والسماح للأونروا بإدخال الأغذية والأدوية.وحذرت وكالة «أونروا» من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو الماضيين نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.وأوضحت أن المراكز الصحية والنقاط الطبية التابعة للأونروا أجرت في هذه الفترة نحو 74 ألف فحص للأطفال للكشف عن سوء التغذية، وحددت نحو 5500 حالة من سوء التغذية الحاد الشامل، وأكثر من 800 حالة من سوء التغذية الحاد الوخيم.وواصلت القوات الإسرائيلية استهدافها للفلسطينيين الذين يتدفقون عند نقاط توزيع المساعدات الأمريكية، وطرق دخول شاحنات المساعدات، الأمر الذي أدى لمقتل المئات منهم منذ نهاية مايو الماضي، خصوصاً بعد انهيار وقف إطلاق النار في مارس الماضي.