أصدرت المفوضية الأوروبية إرشادات تهدف إلى مساعدة نماذج الذكاء الاصطناعي التي تُعتبر ذات مخاطر نظامية على الامتثال لتشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي (قانون الذكاء الاصطناعي).

تأتي هذه الخطوة للرد على الانتقادات من بعض الشركات بشأن الأعباء التنظيمية للقانون، مع توفير مزيد من الوضوح للشركات التي تواجه غرامات تراوح بين 7.5 مليون يورو (8.7 مليون دولار) أو 1.5% من الإيرادات السنوية، وتصل إلى 35 مليون يورو أو 7% من الإيرادات العالمية في حالة المخالفات.

قانون الذكاء الاصطناعي، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، سيبدأ تطبيقه في 2 أغسطس 2025 على نماذج الذكاء الاصطناعي ذات المخاطر النظامية والنماذج الأساسية التي طورتها شركات مثل قوقل، أوبن إيه آي، ميتا، أنثروبيك، وميسترال.

وتمتلك الشركات مهلة حتى 2 أغسطس 2026 للامتثال الكامل للتشريع.

وتصنف المفوضية نماذج الذكاء الاصطناعي ذات المخاطر النظامية على أنها تلك التي تمتلك قدرات حوسبية متقدمة للغاية، وقد تؤثر بشكل كبير على الصحة العامة، السلامة، الحقوق الأساسية، أو المجتمع.

وستُطالب هذه النماذج بإجراء تقييمات للنماذج، تقييم وتخفيف المخاطر، إجراء اختبارات مقاومة، الإبلاغ عن الحوادث الخطيرة إلى المفوضية، وضمان حماية أمنية كافية ضد السرقة وسوء الاستخدام.

أما نماذج الذكاء الاصطناعي العامة أو الأساسية، فستخضع لمتطلبات الشفافية، بما في ذلك إعداد وثائق تقنية، اعتماد سياسات حقوق الطبع والنشر، وتقديم ملخصات تفصيلية عن المحتوى المستخدم في تدريب الخوارزميات.

وقالت هينا فيركونن، المسؤولة عن التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي: «تدعم هذه الإرشادات التطبيق السلس والفعّال لقانون الذكاء الاصطناعي».