أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل عناصر إرهابية تابعة لحركة «حسم» الإخوانية خلال محاولتهم تنفيذ عمليات تخريبية. وأفادت الوزارة في بيان، اليوم (الأحد)، بأنه وردت إليها معلومات تفيد باضطلاع قيادات حركة «حسم»، الجناح المسلح لجماعة الإخوان الهاربة في تركيا، بالإعداد والتخطيط لإحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية. وأضافت أن الحركة دفعت بأحد عناصرها الهاربين في دولة حدودية، سبق وتلقى تدريبات عسكرية متطورة، للتسلل إلى داخل البلاد بصورة غير شرعية لتنفيذ المخطط، بالتزامن مع إعداد الحركة مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تدريبات لعناصرها في منطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة، والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد.وذكرت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تمكن من تحديد قيادات حركة «حسم» القائمين على المخطط، وهم: يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، أحد أبرز مؤسسي الحركة المشرف على هيكلها المسلح والعسكري، ومحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام، والسجن المؤبد في محاولة استهداف شخصيات مهمة، والسجن المؤبد في محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال مقدم شرطة ماجد عبد الرازق.وحسب بيان الوزارة، المتهم الثاني: محمد رفيق إبراهيم مناع، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة. والمتهم الثالث: علاء علي علي السماحي، المحكوم عليه بالعديد من القضايا، ومحمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ، المحكوم عليه بالعديد من القضايا، منها السجن المؤبد في القضية رقم 64 لسنة 2016 جنايات عسكرية شمال القاهرة، وعلي محمود محمد عبد الونيس، المحكوم عليه بالعديد من القضايا والسجن المؤبد في القضية رقم 120 لسنة 2022.وأفادت بأنه جرى رصد تسلل أحد عناصر الحركة، ويدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم، المحكوم عليه بالإعدام في قضية استهداف مجموعة من الخفراء النظاميين بمحافظة الشرقية.وأضافت أنه تم رصد تسلله إلى البلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، واتخاذه من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكراً لاختبائه، تمهيداً لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالاشتراك مع عنصر الحركة إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، المطلوب ضبطه وإحضاره في محاولة استهداف شخصيات مهمة.ووفق البيان، جرى استهداف المتورطين بعد استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وتمت مداهمة وكر الإرهابيين اللذين بادرا بإطلاق النار بصورة عشوائية في اتجاه القوات والمنطقة المحيطة بالعقار، ما دفعها للتعامل معهما. وقالت إن تبادل إطلاق النار أسفر عن مصرع الإرهابيين، ومقتل مواطن تصادف مروره بمحل الواقعة متأثراً بإصابته نتيجة إطلاق النار العشوائي من قبل العناصر الإرهابية، وإصابة ضابط من القوة أثناء محاولة إنقاذ المواطن.وهددت حركة «حسم» بشن عمليات عنف ضد مصر خلال الفترة القادمة.وأعلنت في مقطع فيديو بثته قبل أيام على منصة «تليغرام»، أطلقت عليه «هذا هو الطريق»، عزمها على شن عمليات عنف في مصر وإعادة عملياتها المسلحة التي تستهدف المنشآت والسجون.