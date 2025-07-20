أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قراراً بقبول الاستقالة المقدمة من وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

كما أصدر قراراً آخر بتكليف وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض بالقيام مؤقتاً بمهمات وزير البيئة، إضافة إلى مهمات منصبها، وذلك لحين تعيين وزير للبيئة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن في مايو الماضي تعيين وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد أمينة تنفيذية جديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وتشغل «ياسمين» منصب وزيرة البيئة في مصر منذ عام 2018.

وجاء تعيين ياسمين فؤاد بعد مشاورات مع مكتب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لتخلف فؤاد إبراهيم ثياو (موريتانيا)، الذي أعرب الأمين العام عن امتنانه العميق لخدمته المتفانية والتزامه المتميز تجاه المنظمة.

ياسمين فؤاد خبيرة في الدبلوماسية البيئية، وتتمتع بخبرة تزيد على 25 عاماً في الحوكمة البيئية، والمواضيع البيئية العالمية، والدبلوماسية الدولية للمناخ، إضافة إلى سجل حافل في تصميم وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والنظامية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الوزيرة ياسمين فؤاد قامت على الصعيد العالمي بدور محوري في العمليات البيئية متعددة الأطراف، حيث شغلت منصب رئيسة المؤتمر الرابع عشر لأطراف اتفاقية التنوع البيولوجي، ومبعوثة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، إضافة إلى المهمات البارزة الأخرى على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبصفتها باحثة زائرة في جامعة كولومبيا، ساهمت «ياسمين» في معهد الأرض، حيث ساعدت في تصميم مركز التميز للتكيف مع تغير المناخ في مصر. وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في الدراسات الأورومتوسطية من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في العلوم البيئية من جامعة عين شمس.