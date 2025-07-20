أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية 93 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية. وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، «خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية»، بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.وأضاف البيان أنه تم تدمير 38 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و19 فوق أراضي مقاطعة موسكو، بما في ذلك 16 طائرة مسيرة متجهة إلى موسكو، و11 فوق أراضي مقاطعة كالوجا، و8 فوق أراضي مقاطعة تولا، و5 فوق أراضي مقاطعة أوريول، و5 فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفجورود، و3 فوق مياه البحر الأسود، و2 فوق أراضي كورسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأخرى فوق مقاطعة ريازان.وحول ملف المفاوضات، أفصح مصدر روسي أن موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لم يحدد بعد، وفقاً لما نقلته وكالة «تاس». وأفاد المصدر بأن المواعيد لم تحدد بعد، موضحاً أنه سيتم الاتفاق عليها في وقت لاحق بين الجانبين.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن أمس (السبت) أن كييف اقترحت على موسكو جولة جديدة من محادثات السلام الأسبوع القادم، بعد تعثر المفاوضات في بداية يونيو الماضي.وعقدت آخر جولتين من المحادثات في مايو ويونيو الماضيين بإسطنبول بين موسكو وكييف، وفشلتا في تحقيق أي تقدم نحو وقف إطلاق النار، وأسفرتا فقط عن اتفاق لعمليات تبادل كبيرة للأسرى وجثث العسكريين القتلى.وخلال المحادثات، حددت روسيا قائمة من المطالب، من بينها تنازل أوكرانيا عن مزيد من الأراضي، ورفض جميع أشكال الدعم العسكري الغربي لها. إلا أن كييف رفضت المقترحات معتبرة أنها غير مقبولة، وتساءلت في ذلك الوقت عن جدوى إجراء مزيد من المفاوضات إذا لم تكن موسكو مستعدة لتقديم تنازلات.وأعلن الكرملين الشهر الماضي أنه مستعد لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا بعد أن أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب روسيا 50 يوماً للتوصل إلى اتفاق سلام أو مواجهة مزيد من العقوبات.