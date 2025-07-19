كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (السبت) عن إرسال عرض إلى روسيا لعقد جولة أخرى من المحادثات خلال الأيام القادمة، موضحاً أنه ينبغي تسريع وتيرة المفاوضات وبذل كل ما في وسعهم لوقف إطلاق النار.وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور: اقترح أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع الوطني عقد اجتماع جديد مع روسيا الأسبوع القادم، ويجب أن يتوقفوا عن التهرب من قرارات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وعودة الأطفال ووضع حد للقتل، مضيفاً: لا بد من عقد اجتماع على مستوى القادة لضمان سلام دائم.وأشار إلى أن أوكرانيا مستعدة لذلك، مجدداً استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين وجهاً لوجه، قائلاً: «لا بد من لقاء على مستوى القيادة لضمان سلام حقيقي وسلام دائم».وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد قالت (الخميس) إن وفد بلادها مستعد للتوجه إلى إسطنبول من أجل المشاركة في جولة ثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن كييف لم تتقدم بأي طلب من هذا القبيل.وكانت إسطنبول قد استضافت جولتين من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا خلال مايو ويونيو الماضيين، أسفرت الثانية منهما عن اتفاقات بشأن تسليم جثث 6 آلاف جندي أوكراني مُجمدة، وتبادل الجنود المصابين بأمراض خطيرة والأسرى دون سن 25 عاماً.من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على حسابه في «إكس»: تلقيتُ تقريراً من وزير خارجية أوكرانيا، أندري سيبيها يلخص العمل مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي بشأن حزمة العقوبات الثامنة عشرة، موضحا أنه أصدر توجيهاته بسرعة مزامنة الحزمة ضمن نطاق السلطة القضائية لأوكرانيا.وأوضح أنه يعمل الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي لانضمامها إلى أنظمة العقوبات ذات الصلة، مبيناً أن سيبيها قدم أيضاً تقريراً حول الاتفاقيات الجارية مع الولايات المتحدة التي أظهرت أن هناك زخماً جيداً.وأعرب زيلينسكي عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية وتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، وعقد اجتماع مع السفراء (الإثنين) القادم لتحديد الأولويات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعلاقات المستقبلية مع الولايات المتحدة.