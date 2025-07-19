بعد أيام من إعلان إخماد الحرائق في اللاذقية التي استمرت نحو 12 يوماً، أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم (السبت)، ضبط مجموعة من فلول نظام بشار الأسد أثناء محاولتها إشعال نيران في ريف اللاذقية شمال غربي البلاد.وأفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن إحدى دوريات الحراسة الجوالة بمنطقة أحراش قرية المختارية بريف اللاذقية، تمكنت من ضبط مجموعة من فلول نظام الأسد وهي تحاول إشعال الحرائق في المنطقة، موضحة أنه جرى تحويل المجموعة إلى إدارة الأمن الداخلي لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح قد أعلن الأسبوع الماضي انتهاء عمليات إخماد الحرائق التي اندلعت أخيراً في جبال اللاذقية، محذراً من تداعيات خطيرة قد تمتد لسنوات.وأكد مسؤولون سوريون أن الحرائق دمرت أكثر من 16 ألف هكتار من الغابات الحراجية، منها 2200 هكتار من الأراضي الزراعية، وأضرت بـ45 قرية، في حين بلغ عدد العائلات المتضررة نحو 1200.من جهة أخرى، كشف نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور عن تورط مسؤولين بارزين في نظام بشار الأسد، بقضايا فساد مالي تسببت بضرر في المال العام بأكثر من نصف مليار دولار، موضحاً أنه خلال تنفيذ مهمات الجهاز المركزي للرقابة المالية، تم الكشف عن تجاوزات جسيمة في بعض الجهات العامة.وأشار إلى أن التحقيقات أثبتت تورط عدد من المسؤولين السابقين في استغلال النفوذ وتلقي رشاوى والإضرار بالمال العام، مبيناً أن من بين المتورطين الأمين العام السابق لرئاسة مجلس الوزراء، (ق.خ) والمدير العام السابق للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، (أ.أ.ف)، ومدير مديرية أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف سورية المركزي، (ع.ر) دون أن يكشف عن أسمائهم الصريحة أو يحدد قضايا الفساد المتورطين بها.