أكد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى اليوم (السبت)، على أن اتفاق السويداء يمنح فرصة للحوار والحلول السياسية، مبيناً أن بلاده تواجه مرحلة انتقالية دقيقة.

وقال المصطفى خلال مؤتمر صحافي في دمشق، إنه سيتم تنفيذ اتفاق السويداء على مراحل، مبيناً أنه كانت هناك «حسابات خاطئة» للهجري خصوصاً عن الاستنجاد بإسرائيل واستدعاء التدخل الأجنبي.

ولفت إلى أن بيان الرئاسة الروحية تضمن صياغات تحض على التهجير، مؤكداً أن الدولة السورية هي المسؤولة عن حماية جميع مواطنيها.

وأشار إلى أن قوات الأمن الحكومية تعرضت لكمائن استدعت التدخل الأكبر، موضحاً أن الدولة لم تنكر مسؤوليتها عن تجاوزات حدثت في الفترة الأخيرة ولا يمكنها التخلي عن مبدأ «وطن واحد وجيش واحد».

وندد وزير الإعلام السوري بادعاءات جماعات داخل السويداء أخيراً بأن الدولة هي أصل المشكلة، مشدداً بالقول: وجود الدولة في السويداء هو الحل وليس المشكلة وهي المسؤولة عن الاحتياجات التي تضمن حياة طبيعية في المحافظة.

وقال المصطفى: نسعى لدمج الفصائل بالجيش بغض النظر عن انتماءاتها، ونعمل لحصر السلاح بيد الدولة.

وأضاف: الدولة تعمل جاهدة على افتتاح معابر إنسانية بين درعا والسويداء وتم تشكيل لجنة طوارئ من وزارات وهيئات حكومية لإدخال مساعدات إنسانية وطبية وقد دخلت حافلات لإجلاء المحتجزين من العشائر من مدينة شهبا بريف السويداء.

وأكد الوزير السوري انسحاب مقاتلي العشائر من مدينة السويداء، مطالباً الجميع بإعلاء المصلحة الوطنية. وتوقع المصطفى تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق السويداء خلال 48 ساعة، مبيناً أن الدولة تفضّل الحلول السياسية على الخيارات الأخرى واتفاق وقف إطلاق النار يعطي فرصة للحلول السياسية تحت مظلة الدولة.

وأشار إلى أنه كان هناك رفض من مجموعات مسلحة في السويداء للحلول السياسية وهناك مجموعات تحتجز «رهائن» من البدو، مبيناً أن غياب دور الدولة في السويداء هو ما ساهم في زيادة التوتر والتصعيد والخلافات ليست جديدة.

وطالب وزير الإعلام السوري إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي توسعت فيها بعد سقوط الأسد، نافياً عقد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين في باكو.