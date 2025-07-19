كشفت وسائل إعلام رسمية في فيتنام اليوم (السبت) عن مصرع 34 شخصاً بعد غرق قارب سياحي في طقس عاصف في خليج هالونج، موضحة أن القارب «ويندر سي» كان على متنه 53 شخصاً منهم 5 من أفراد طاقمه خلال جولة في خليج ها لونج الذي يعد مقصداً شهيراً للزوار.وأوضحت وسائل الإعلام إنه في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت غرينتش)، بعد وقت قصير من اقتراب العاصفة «فيبا» من البلاد عبر بحر الصين الجنوبي غرق القارب، مبينة أن تقارير وردت عن هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة وحدوث برق في المنطقة.وأفادت صحيفة «في إن إكسبريس» المحلية أن معظم السياح على متن القارب من العاصمة هانوي، ولم يصدر إعلان رسمي عن جنسيات السائحين مع مواصلة طواقم الطوارئ البحث عن ناجين، مبينة أن القارب كان يحمل 48 سائحاً وخمسة من طاقمه وجرى إنقاذ 12 شخصاً بينهم صبي في الـ14 من عمره وتم إنقاذه بعد أربع ساعات من محاصرته في هيكل السفينة المقلوب، كما تم انتشال 34 جثة، ولا يزال 7 اشخاص في عداد المفقودين.وقالت الصحيفة إن القارب انقلب رأسا على عقب بسبب الرياح القوية ، موضحة أن معظم الركاب كانوا من السياح، بينهم نحو 20 طفلاً من هانوي، عاصمة البلاد.غير أن وكالة الأنباء الفيتنامية الحكومية نقلت عن السلطات المحلية قولها إن فرق الطوارئ أنقذت 11 شخصاً وانتشلت 27 جثة، منهم 8 لأطفال.وتتحرك عاصفة استوائية نحو المنطقة، وبحسب توقعات الطقس الوطنية فإنه من المتوقع أن تضرب العاصفة «فيبا» المنطقة الشمالية من فيتنام، بما في ذلك ساحل خليج ها لونج الأسبوع القادم.