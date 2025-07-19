أعلنت هيئة مراقبة الطيران الروسية (روسافياتسيا) اليوم (السبت) تعليق مطار فنوكوفو في موسكو رحلات الوصول والمغادرة لحين ضمان سلامة المجال الجوي، وذلك عقب تأكيدات من رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيّرة كانت في طريقها إلى العاصمة الروسية.وقال سوبيانين: أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة مسيّرة خلال هجوم على موسكو، ووصلت فرق الطوارئ إلى موقع سقوط الحطام لمباشرة مهماتها.يذكر أن مطار فنوكوفو الدولي هو أحد ثلاثة مطارات في العاصمة موسكو إضافة إلى مطاري دوموديدوفو وشيريميتيفو.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت في وقت سابق اليوم إن قواتها نفذت ضربة مشتركة بأسلحة متناهية الدقة، استهدفت خلالها المجمعات الصناعية العسكرية الأوكرانية، موضحة أن وحدات من قوات مجموعة «الشمال» الروسية عززت مواقعها التكتيكية وألحقت خسائر بالقوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فاراتشينو وريزيفكا ويابلونوفكا ويوناكوفكا وأليكسييفكا وكوندراتوفكا في مقاطعة سومي. وأشارت إلى أن وحدات من قوات مجموعة «الجنوب» الروسية استولت على خطوط ومواقع مهمة، وألحقت خسائر بالقوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرسك وسيريبريانكا وتشاسوف يار وكونستانتينوفكا وكليبان بيك وشيربينوفكا وبيلايا غورا في دونيتسك.