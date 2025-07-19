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أعتقالات في لندن
أعتقالات في لندن
اعتقالات لحركة فلسطين أكشن
اعتقالات لحركة فلسطين أكشن
اعتقالات في بريطانيا
اعتقالات في بريطانيا
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أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن اليوم (السبت) اعتقال 55 شخصاً خلال مسيرة نظمتها حركة «فلسطين أكشن» المحظورة أمام مبنى البرلمان، وأوضحت الشرطة في منشور على حسابها في «إكس» أن الحشد تجمع في ساحة البرلمان وأخذ يلوّح بلافتات تدعم الحركة التي حُظرت هذا الشهر بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

ونظم محتجون تجمعاً أمام البرلمان مرتدين الكوفية الفلسطينية لكن الشرطة كانت قد حذرت من أي تجمع لصالح هذه الحركة التي قرر مشرعون بريطانيون حظرها مطلع الشهر الجاري، وذلك بعد أن اقتحم أعضاؤها قاعدة للقوات الجوية الملكية وألحقوا أضراراً بطائرتين احتجاجاً على دعم بريطانيا لإسرائيل.

واعتبرت الشرطة الانضمام إلى الحركة الآن بمثابة جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى 14 عاماً، لكن الحركة اعتبرت القرار «استبدادياً» وطعنت فيه داخل المحكمة العليا في لندن، التي من المتوقع أن تنظر فيه (الإثنين).

وتعتبر حركة «فلسطين أكشن» التي تأسست عام 2020 من الجماعات الرافضة لجرائم إسرائيل في فلسطين، وتحولت من حركة احتجاجية تقليدية في بريطانيا إلى ظاهرة تعتمد على العمل المباشر ضد شركات أسلحة مرتبطة بإسرائيل، لكن الشرطة ومنذ إعلان الحظر أصدرت تعميماً يحذر من التعاطف مع الحركة، وألقت القبض على عشرات من أنصارها خلال مسيرات في أنحاء بريطانيا.

ويخول القانون البريطاني وزارة الداخلية القبض على كل من ينتمي إلى حركات أو مجموعات تشجع الإرهاب أو ضالعة فيه.

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