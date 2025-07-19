استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم (السبت) وفداً من رجال الأعمال السعوديين برئاسة محمد أبو نيان وسليمان المهيدب في قصر الشعب بدمشق.وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية.