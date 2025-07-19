أعرب وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح اليوم (السبت) عن شكره للمملكة العربية السعودية على الدعم والمساعدة التي تقدمها للمتضررين من حرائق اللاذقية، مؤكداً أن هذه المساعدات رسالة تضامن عربية أصيلة نعتز بها.وقال الوزير الصالح في تدوينة على حسابه في «إكس»: أتوجه بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ولمركز الملك سلمان للإغاثة على الاستجابة العاجلة والدعم الذي وصل على مدار اليومين الماضيين، لمساعدة المتضررين من حرائق محافظة اللاذقية، مضيفاً: هذه المساعدات رسالة تضامن عربية أصيلة نعتز بها، وستُسهم في تعزيز جهود الاستجابة وتخفيف المعاناة عن أهلنا في المناطق المتضررة.وأوضح وزير الطوارئ أن هذا الدعم خطوة مهمة نحو بناء شراكة إستراتيجية بين مركز الملك سلمان للإغاثة والوزارة، وتعزز التعاون في مجالات الاستجابة العاجلة والتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث في سورية.ووصلت اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثانية التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المتضررين من الحرائق في اللاذقية.