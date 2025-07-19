بعد نحو 9 أشهر على إعلان كانبيرا تقديمها مساعدةً لدعم جهود أوكرانيا في الحرب مع روسيا، وصلت أولى دبابات «أبرامز M1A1» الأسترالية إلى كييف، وفق ما أعلنت هيئة الإذاعة الأسترالية ABC.وعزت الشبكة أسباب تأخر التسليم إلى عوامل عدة، منها: الحاجة للحصول على موافقة من واشنطن لنقل الدبابات أمريكية الصنع إلى دولة ثالثة، وتحديات لوجستية، تحدث عنها رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي. ويتوقع أن يتم تسليم باقي الدبابات، وعددها الإجمالي 49، خلال الأشهر القادمة.من جانبه، أفاد وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس بأن هذه الدبابات التي تعهدت أستراليا بتقديمها في أكتوبر الماضي، ستُحدث مساهمة كبيرة في الحرب.وأعلن بيان نشره مكتب الوزير أن أكثر من نصف هذه الدبابات وصلت بالفعل إلى الجيش الأوكراني، مع توقع وصول الباقي خلال وقت لاحق.ورغم بدء وصول الدبابات إلى أوكرانيا، لايزال بعض المسؤولين الأمريكيين يعبرون بشكل غير علني عن استيائهم من قرار أستراليا التبرع بدبابات «أبرامز» المتقاعدة.وفي شهر مايو الماضي، وخلال تحميل الدبابات على السفن، قال مسؤول أمريكي لهيئة الإذاعة الأسترالية إن العملية كانت «معقدة»، وإن الدبابات قد تكون «صعبة الصيانة» بالنسبة للقوات الأوكرانية.وقال مسؤول أسترالي لوسائل الإعلام إن هناك شكوكاً بشأن ما إذا كانت أوكرانيا تريد هذه الدبابات فعلاً، خصوصاً أنها لم تُستخدم في معارك من قبل، ويتم استبدالها حالياً، كما أنها معرضة للهجمات بالطائرات المُسيّرة بسبب ضعف سقفها.إلا أن هيئة الإذاعة الأسترالية كشفت أن الحكومة الأوكرانية هي التي طلبت هذه الدبابات، ورحب بها كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسفير أوكرانيا لدى أسترالي فاسيل ميروشنيتشينكو، بشكل علني.وقال السفير: «كل يوم لا تصل فيه تلك الدبابات إلى ساحة المعركة يُقتل المزيد من الناس. الدعم عاجل لأن الأوكرانيين يُقتلون بأعداد كبيرة». وأكد أن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدعم العسكري من أستراليا، بما في ذلك مركبات «هوكاي» و«بوشماستر». وأضاف: "تم تزويدنا بـ 120 مركبة بوشماستر، لكن معظمها تم تدميره، سواءً بسبب تعطله أو استهدافه، وبعضها لا يزال يعمل، لكن لا أعلم كم بقي منها. ولفت إلى أن هناك 1,100 مركبة هوكاي لدى أستراليا، وأنا أطالب بها منذ ثلاث سنوات، إنها مركبات سريعة الحركة. فيما أكد وزير الصناعات الدفاعية الأسترالي بات كونروي أن الدبابات ستوفر مزيداً من القوة النارية والقدرة على الحركة للقوات المسلحة الأوكرانية.وتأتي الدبابات الـ 49 من أسطول مكون من 59 دبابة تم شراؤها في الأصل عام 2007. وسيتم استبدالها بطراز M1A2. وتبلغ قيمتها 245 مليون دولار، وهي جزء من إجمالي 1.5 مليار دولار من المساعدات الأسترالية لأوكرانيا.