أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الذي يتكون من 350 عضواً، هذا العام، على أن يكون ثلثا أعضائه يمثلون الوطن والباقون من الخارج والشتات، وذلك بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير ونظام انتخابات المجلس الوطني وتحقيقاً للمصلحة العامة.وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها المنعقد في مدينة رام الله بتاريخ 17 يوليو، إجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 2025، وفقاً لنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ويحدد موعدها بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية.وأن يكون من ضمن شروط العضوية التزام العضو ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.ويتشكل المجلس الوطني الفلسطيني من (350 عضواً) على أن يكون ثلثا أعضائه يمثلون الوطن، والثلث الآخر يمثلون الخارج والشتات.ومن المنتظر أن تصدر اللجنة التنفيذية قراراً بتشكيل لجنة تحضيرية تختص باتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات، وتكون برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ومشاركة مكتب رئاسة المجلس وأعضاء من اللجنة التنفيذية وممثلين عن الفصائل الوطنية الفلسطينية وعدد من المنظمات الشعبية والمجتمع المدني ومن الجاليات الفلسطينية في الخارج.وتحدد اللجنة مهماتها في قرار تشكيلها، على أن يعرض على رئيس اللجنة التنفيذية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ صدور هذا القرار للمصادقة عليه.