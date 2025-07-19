أعلنت عشائر الجنوب السوري التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العسكرية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع واستعادة الاستقرار.ودعت العشائر في بيان، اليوم (السبت)، إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من أبناء العشائر، معتبرة أن هذه الخطوة أساسية لبناء الثقة بين جميع الأطراف.وأكد البيان على ضرورة تأمين العودة الآمنة لجميع النازحين إلى مناطقهم دون أي شروط مسبقة، مشدداً على أهمية فتح قنوات الحوار والتنسيق بين الأطراف المختلفة لتفادي تكرار الأحداث المؤسفة مستقبلاً.وكان الشيخ حكمت الهجري أعلن في بيان باسم الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء.ويشمل الاتفاق نشر قوات من الأمن العام على أطراف المحافظة وخارج حدودها، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع وضبط الأمن. ودعا الهجري المجموعات المسلحة داخل السويداء إلى تجنب أي استفزازات أو تحركات قتالية، حفاظاً على الأمن والاستقرار في المنطقة.وتسود حالة من الهدوء السويداء وسط التزام باتفاق وقف النار، وانتشار قوى الأمن السورية.وكانت الرئاسة السورية أعلنت اليوم (السبت) وقفاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار، وذلك بعد ساعات من إعلان المبعوث الأمريكي إلى سورية توماس برّاك أن إسرائيل وسورية اتفقتا على وقف إطلاق النار عقب الاشتباكات في المنطقة ذات الأغلبية الدرزية.وحذرت في بيانها من أي خرق لوقف إطلاق النار، مؤكدة أنه سيكون انتهاكاً للسيادة.وشرعت قوات الأمن السورية في الانتشار في محافظة السويداء لـ«حماية المدنيين ووقف الفوضى»، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اليوم (السبت).يذكر أن التوتر تفاقم جنوب سورية في 13 يوليو بعدما اندلعت اشتباكات في محافظة السويداء بين عشائر بدوية ومسلحين دروز.ودخلت قوات الأمن السورية إلى مدينة السويداء في 15 يوليو بهدف استقرار الوضع، لكن إسرائيل عقب فترة وجيزة بدأت بضرب الآليات العسكرية السورية المتوجهة إلى المحافظة، وقصفت عدة مواقع استراتيجية في العاصمة السورية في 16 يوليو. وأعلنت وزارة الدفاع السورية مساء يوم 16 يوليو سحب جميع القوات العسكرية من مدينة السويداء، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه رغم استمرار الاشتباكات بين البدو والفصائل الدرزية.