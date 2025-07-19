أكد مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق إبراهيم جابر أن التحدي الأكبر كان يتمثل في طرد قوات الدعم السريع من العاصمة الخرطوم، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتركز على مواجهة تحديات تجهيز الخدمات وإعادتها.وأفاد عضو مجلس السيادة في تصريحات تليفزيونية، اليوم (السبت)، بأن الخرطوم كانت الأكثر تضرراً من الخراب، مؤكداً أنه تم وضع خطة لتسريع عودة المواطنين إلى مناطقهم. وأفصح جابر أن الجهود تتركز حالياً على إصلاح قطاعات المياه والكهرباء والمستشفيات والمدارس. وشدد على أنه سيتم التعامل بحزم مع حاملي السلاح غير المقنن، مؤكداً أن السلطات ستتخذ إجراءات بحق كل من لم يسلم سلاحه طوعاً.وأكمل الجيش السوداني سيطرته على العاصمة الخرطوم في مايو الماضي، وأخرج قوات الدعم السريع بعد معارك طاحنة.وأعلن الجيش السوداني في 28 مارس الماضي إكمال سيطرته على الخرطوم والخرطوم بحري. ومع دخول الحرب عامها الثالث، يبدو واضحاً أن قوات الجيش أحرزت تقدماً كبيراً بفرض سيطرتها على معظم الولايات التي سبق وانسحبت منها لصالح قوات الدعم السريع.في غضون ذلك، تسارعت وتيرة التحركات الدولية والإقليمية لوضع نهاية للحرب في السودان، وشهدت الأيام الماضية زيارات غير معلنة واتصالات صامتة بين بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقت وعواصم عربية وأفريقية وغربية قبل مؤتمر دولي تعد له واشنطن بشأن السلام في السودان.ويعتقد مراقبون أن «طبخة سياسية» يتم إعدادها على نار هادئة لتسوية في السودان، لكنها تواجه تحديات أبرزها تقاطع مواقف دول إقليمية مؤثرة على المشهد السوداني وتوجس أطراف النزاع من حل يضع حداً للطموحات السياسية لقيادات عسكرية.وبرز الاهتمام الأمريكي في أوائل يونيو الماضي بعد لقاء جمع نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو، ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والشرق أوسطية مسعد بولس، بسفراء السعودية ومصر والإمارات ضمن المجموعة الرباعية المعنية بالسودان.