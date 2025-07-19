اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق جديدة في الضفة الغربية المحتلة اليوم (السبت)، وشنت حملات مداهمة وتفتيش على منازل المواطنين واعتقلت عدداً منهم، وسط تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.وأعلنت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي العين غرب مدينة نابلس وبلاطة، وسط عمليات دهم وتفتيش شملت عدة بنايات سكنية. واقتحمت قوات إسرائيلية مناطق بمحيط مخيم جنين للاجئين والحي الغربي بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، واعتقلت عدداً من الشبان الفلسطينيين. كما اقتحمت قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، ودهمت بعض بيوت القرية. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية طفلاً من مدينة طوباس.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة قوله إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد وائل فارس دراغمة (17 عاماً) من طوباس، بعد احتجازه عدة ساعات على حاجز الحمرا العسكري أثناء مروره عبره.وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة مناطق في محافظة بيت لحم.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات تقوع جنوب شرق بيت لحم، ودار صلاح وزعترة شرقا، وبيت فجار جنوبا، من دون أن يبلغ عن اعتقالات.هدم واعتداءاتوأكد شهود عيان أن عائلة فلسطينية شرعت مساء أمس (الجمعة) في إخلاء بنايتها السكنية في بلدة بيت حنينا شمالي مدينة القدس المحتلة، التي تضم 6 وحدات سكنية، تمهيداً لهدمها ذاتياً امتثالاً لأمر صادر عن بلدية الاحتلال الإسرائيلي.ووفقاً لمصادر فلسطينية، فإن القرار جاء تحت ضغط بلدية الاحتلال في القدس، التي هددت العائلة الفلسطينية بفرض غرامات مالية باهظة وتكاليف هدم مرتفعة إذا لم يتم تنفيذ الهدم الذاتي.وحسب المصادر، فإن العائلة سعت دون جدوى لوقف قرار الهدم عن طريق دفع رسوم على مدار سنوات وتقديم استئنافات على قرار الهدم الذي ينجم عنه تشريد نحو 25 فلسطينياً، معظمهم أطفال.