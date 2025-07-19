ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة راح ضحيتها 29 مواطناً فلسطينياً وأُصيب العشرات اليوم (السبت) قرب مراكز مساعدات شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.وأعلن الدفاع المدني أن 29 فلسطينياً قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز توزيع المساعدات التابع للشركة الأمريكية الإسرائيلية في غزة.وأكدت مصادر في مستشفيات غزة مقتل العديد من المواطنين وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم. وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين بحي الدرج، ما أدى إلى مقتل 6 مواطنين وإصابة 16 آخرين.من جهة أخرى، أفصح استطلاع جديد بثته القناة الـ13 الإسرائيلية، مساء الجمعة، أن نحو 71.6% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة تبادل كاملة مع حماس، تشمل إنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين.وجاءت نتائج الاستطلاع ردّاً على تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال الأسبوع الجاري، التي قال فيها إن «الاستطلاعات حول الصفقة مفبركة وتضلل الجمهور»، وفق القناة ذاتها.وأظهر الاستطلاع أن 13.4% من الإسرائيليين فقط يفضلون استمرار الحرب دون أي صفقة، فيما قال 5.9% إنهم يؤيدون إبرام صفقة جزئية.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس التقى نظيره الأمريكي في مقر وزارة الدفاع (البنتاغون) بواشنطن لمناقشة الحرب على قطاع غزة وملفي إيران وحزب الله اللبناني، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.وذكرت هيئة الإذاعة الرسمية، أمس (الجمعة)، أن إسرائيل تدرس إرسال وفد ثانٍ من كبار المسؤولين لديها إلى الدوحة بهدف تحقيق اختراق في صفقة التبادل مع الفصائل الفلسطينية.وفي ما يتعلق بأزمة تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين)، قال 63.3% من الإسرائيليين، وفق الاستطلاع ذاته، إن نتنياهو يتخذ قراراته بناءً على إرضاء الحريديم والحفاظ على الائتلاف الحكومي، بينما قال 18.4% فقط إن رئيس الوزراء يضع احتياجات الجيش ومبدأ المساواة في العبء كأولوية.وأكد 45.5% من المستطلَعين أن هذا الموضوع سيؤثر بشكل كبير على تصويتهم في الانتخابات القادمة.