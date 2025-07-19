لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون في حادثة تصادم سيارة نقل ركاب بشاحنة على طريق سيوة مرسى مطروح.وتلقى مرفق إسعاف مطروح بلاغا اليوم (السبت) بوقوع حادثة تصادم لسيارة نقل ركاب «ميكروباص» في الكيلو 100 بطريق مرسى مطروح سيوة.واستقبل مستشفى مرسى مطروح 4 وفيات و11 مصابا، وتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة، حيث تنوعت الإصابات ما بين كسور وكدمات وسحجات، ونزيف في المخ. وتم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة المستشفى، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.وشهد الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية قبل أيام عدة حوادث أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.وأسفرت حادثة سير عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، بعد أيام قليلة من حادثة سير أخرى أودت بحياة 19 فتاة، ما أثار غضباً واسعاً في الشارع المصري من تكرار الحوادث.وكانت السلطات المصرية قررت تمديد إغلاق الطريق الإقليمي الذي يربط القاهرة بعدة محافظات مصرية إلى الأول من أغسطس القادم بعد تكرار الحوادث.وأعلنت وزارة النقل في بيان رسمي، الأربعاء الماضي، أنه تقرر تمديد الغلق الكلي المؤقت للاتجاه القادم من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الإسكندرية الصحراوي، وحتى تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي، إلى يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس القادم.