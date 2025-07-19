جدد الرئيس السوري أحمد الشرع التأكيد على أن سورية ليست أرضاً لمشاريع الانفصال والتقسيم، مشدداً على أن قوة الدولة السورية تنبع من وحدة شعبها. ودعا الشرع في كلمة له اليوم (السبت) بعد إعلان وقف إطلاق النار في السويداء إلى تغليب صوت العقل والحكمة ودرء الفتنة. وثمن دور الولايات المتحدة والدول العربية التي بذلت دوراً فاعلاً في التهدئة. وقدم تعازيه لضحايا «الفتنة في السويداء».وقال إن خروج الدولة من بعض المناطق في السويداء أدى لتفاقم الأوضاع، لافتاً إلى أن دمشق تلقت العديد من الدعوات الدولية للتدخل لمنع تفاقم الأزمة.وحذر من أن طموحات انفصالية ظهرت عند بعض الشخصيات في سورية، وأن استقواء البعض بالخارج واستغلال أبناء السويداء لا يجلب المصلحة لأحد.وأكد الرئيس السوري أن العشائر العربية في البلاد كانت رمزاً للقيم والمبادئ، وأن السويداء وأهلها لطالما كانوا جزءاً أصيلاً من الدولة السورية، ولا يجوز محاكمة الطائفة الدرزية بسبب تصرفات فئة قليلة.وأكد الشرع التزام الدولة بمحاسبة كل من تسبب بانتهاكات ضد المدنيين، وأن الدولة السورية وحدها القادرة على حماية الجميع. وشكر الرئيس السوري العشائر على مواقفها، داعياً إياها إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، ومثمناً في الوقت ذاته دور الولايات المتحدة. وتعهد بالتزام حكومته «بحماية كل الأقليات»، وشدد على أن الدولة السورية هي وحدها القادرة على الحفاظ على هيبتها وسيادتها في الأراضي السورية كافة.وأكد على ضرورة أن تقف العشائر وأبناء الطائفة الدرزية صفاً واحداً في هذه الظروف الحساسة، مشدداً على وجوب التصدي بحزم لكل من يسعى لإذكاء نار الطائفية.