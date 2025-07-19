شددت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي على أن التسوية في أوكرانيا باتت مستحيلة دون اعتراف بروكسل بالأسباب الجذرية للصراع. ودعت الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بالواقع القائم والأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، التي تقع مسؤولية إشعال فتيلها على عاتق بروكسل نفسها، وفق البيان.وأكدت البعثة الروسية أنه «بدون ذلك لا يمكن التوصل إلى تسوية ناجعة للصراع في أوكرانيا».وتوصل مندوبو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا، التي وصفت بأنها واحدة من أشد حزم العقوبات ضد روسيا حتى الآن، بحسب ما أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية كايا كالاس.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، لكنها غير ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.في غضون ذلك، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إدارة الرئيس دونالد ترمب منحت ألمانيا الأولوية على سويسرا للحصول على الجيل التالي من أنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» ما يمهّد الطريق أمام برلين لإرسال نظامين من «باتريوت» تمتلكهما إلى أوكرانيا.ويشكّل تعهّد الولايات المتحدة بتعويض ألمانيا سريعاً عن صواريخ «باتريوت» التي سترسلها إلى أوكرانيا أول حالة يتدخل فيها البنتاغون لتسهيل تسليم السلاح، منذ إعلان ترمب مطلع الشهر الجاري عن دعمه لتزويد كييف بالمزيد من الأسلحة.ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير أن إدارة ترمب ستعيد تنظيم جدول تسليم شحنات «باتريوت» المستقبلية مع منح الأولوية للدول الحليفة التي توافق على إرسال الصواريخ من ترساناتها إلى أوكرانيا.وتوقعت إبرام واشنطن المزيد من الصفقات مع حلفائها لتوفير أسلحة إضافية خلال الأسبوع القادم، إذ من المقرر أن يجتمع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث افتراضياً مع قادة دفاع (الناتو) الاثنين القادم لمناقشة المساعدات المقدمة لكييف.ويعقد اجتماع منفصل الأربعاء يضم الدول التي تمتلك أنظمة صواريخ «باتريوت»، برئاسة الجنرال أليكسوس غرينكويش، القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا رئيس القيادة الأوروبية الأمريكية.من جانبها، أعلنت الحكومة السويسرية أن الولايات المتحدة قررت إعادة ترتيب أولويات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الأرضية باتريوت، في إطارجهود الولايات المتحدة لزيادة الدعم لأوكرانيا.وأعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن إدارة ترمب تسعى إلى التفاوض على صفقات فردية مع دول أعضاء في «الناتو» لشراء أسلحة لأوكرانيا. وتتجاوز هذه الصفقات صواريخ الباتريوت، وتشمل أسلحة هجومية ودفاعية ستوفرها دول الناتو لكييف، ثم تعيد شراءها من الولايات المتحدة، بحسب «وول ستريت جورنال».