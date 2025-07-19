كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيتم إطلاق سراح 10 رهائن آخرين من قطاع غزة قريباً. ونوه ترمب خلال عشاء مع أعضاء في مجلس النواب في البيت الأبيض، أمس (الجمعة)، بجهود مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.وقال الرئيس الأمريكي: «استعدنا معظم الرهائن، وسنستعيد 10 رهائن آخرين قريباً جداً، ونأمل أن ننتهي من ذلك بسرعة».في غضون ذلك، يواصل مفاوضون من إسرائيل وحماس محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة منذ السادس من يوليو، ويناقشون مقترحاً تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً.وكان مصدر فلسطيني أفصح أن إسرائيل لم ترد حتى الآن على الخرائط التي قدمها الوسطاء بشأن قطاع غزة. وأعلن أن مفاوضات التبادل لم تبدأ بعد. ولفت المصدر إلى أن إسرائيل لا تزال تتحدث بشكل مبهم حول أفكار الوسطاء بشأن المساعدات الإنسانية.ونفى الادعاءات الإسرائيلية حول تلكؤ حماس بالردود، مؤكداً أن العكس هو الصحيح.وكانت مصادر مطلعة أفادت بأن تل أبيب تدرس إرسال وفد ثانٍ من كبار مسؤوليها إلى العاصمة القطرية الدوحة، بزعم محاولة تحقيق اختراق في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حماس، وفقاً لما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.وأضافت أن تل أبيب تدرس إرسال وفد آخر من كبار المسؤولين لديها إلى الدوحة بهدف تحقيق اختراق في صفقة التبادل مع الفصائل الفلسطينية في غزة.ولم تكشف الهيئة مزيداً من التفاصيل بشأن تركيبة الوفد أو المقترحات المتداولة في المفاوضات، إلا أنها اعتبرت الأسبوع القادم مفصلياً في الدوحة، بشأن قبول كل من إسرائيل وحماس المقترح الأخير المطروح.