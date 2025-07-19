أعربت الرئاسة السورية عن قلقها البالغ وأسفها العميق إزاء الأحداث الدامية التي يشهدها الجنوب، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل.

وأكدت الرئاسة السورية في بيان، بذلها جهوداً حثيثة لإيقاف الاقتتال وضبط الانتهاكات التي تهدد أمن المواطنين وسلامة المجتمع، مبينة أن الجهات المختصة تعمل على إرسال قوة متخصصة لفض الاشتباكات وحل النزاع ميدانياً، بالتوازي مع إجراءات سياسية وأمنية تهدف إلى تثبيت الاستقرار وضمان عودة الهدوء إلى المحافظة في أسرع وقت.

ودعت جميع السوريين من أهل الحكمة والمسؤولية إلى التكاتف من أجل تجاوز هذه المحنة ونبذ دعوات التصعيد، والعمل سوياً لحماية النسيج الاجتماعي المتنوع الذي ميّز البلاد عبر التاريخ.