في مساعٍ لمنع أي تمويل قد يطيل أمد النزاع الدامي في السودان، أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم (الجمعة) إدراج مؤسسة مناج الصخر الأحمر وبنكاً سودانياً وشخصين في قوائم العقوبات على خلفية الحرب الدائرة في السودان، متّهماً إياهم بتقديم الدعم لقوات الدعم السريع.وأوضح الاتحاد في بيان أن البنك يساهم في تقويض الاستقرار الاقتصادي والسياسي في السودان، مبيناً أن البنك مملوك لقوات الدعم السريع ويُستخدم كأداة لتمويل عملياتها، ما يجعله هدفاً مباشراً للعقوبات الأوروبية الجديدة المفروضة على الأطراف التي تغذي الصراع السوداني.وأكد الاتحاد الأوروبي اليوم أنه اعتمد الحزمة الرابعة من الإجراءات التقييدية ضد فردين وكيانين، وذلك في ظل استمرار تدهور الوضع الخطير في السودان، واستمرار الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عامين.وكانت أمريكا قد فرضت في يناير الماضي عقوبات على أعضاء وبعض قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها لارتكابهم إبادة جماعية من بينهم قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، إضافة إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي اتهمته بـ«السعي لإنهاء الصراع عن طريق الحرب وليس عبر المفاوضات».وتسبب النزاع في السودان بسقوط عشرات آلاف القتلى، وتهجير أكثر من 13 مليون شخص بين نازح ولاجئ، فيما غرقت أنحاء عدة من البلاد في المجاعة.من جهة أخرى، قُتل 8 مدنيين في قصف لقوات الدعم السريع على مخيم «أبو شوك» للنازحين في غرب السودان. وبحسب غرفة طوارئ معسكر أبو شوك فإن القصف استهدف المخيم الذي يستضيف عشرات الآلاف من النازحين على أطراف الفاشر عاصمة دارفور المحاصرة التي يعاني سكانها من الجوع.وأفادت الغرفة في بيان بأن المخيم شهد قصفاً مدفعياً عنيفاً الخميس من قبل قوات الدعم السريع بقذائف ثقيلة ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، مؤكدة تدمير عدد من المنازل في المخيم.ويأتي الهجوم بعد أيام على هجمات أخرى نفّذتها قوات الدعم السريع على قرى في شمال كردفان أسفرت عن مقتل المئات بينهم أطفال ونساء.وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن النزوح القسري للسكان في ولاية شمال دارفور بالسودان يهدد بانتشار مرض الكوليرا الذي تفاقمت حالات تفشيه في الآونة الأخيرة، مبيناً أن النقص الحاد في التمويل يحرم الفئات الأكثر ضعفاً في السودان. وأشار إلى أن موسم الأمطار الحالي في البلاد يهدد بتفاقم تفشي الأمراض.