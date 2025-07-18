أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس اليوم (الجمعة) أن بلادها لم تدعم الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سورية، موضحة أن بلادها تتواصل مع كل من إسرائيل وسورية على أعلى المستويات لنزع فتيل الأزمة وتعزيز السلام الدائم.

وقالت بروس: «رؤية الرئيس ترمب واضحة وهي سورية مستقرة، ومنطقة يسودها السلام، وشرق أوسط أكثر ازدهاراً قائم على السلام بين الجيران».

من جهة أخرى، تجددت الاشتباكات المسلحة اليوم (الجمعة) بين قوات عشائر البدو ومجموعات درزية قرب المدخل الغربي لمركز محافظة السويداء جنوب سورية، رغم انسحاب القوات الحكومية من المنطقة مساء الأربعاء بعد التوصل إلى اتفاق مع مجموعات محلية.

وذكرت وكالة «الأناضول» أن الاشتباكات تجددت في السويداء إثر قيام المجموعة الدرزية التابعة لحكمت الهجري بتهجير عشائر البدو، مبينة أن عشائر البدو استعادت بمشاركة مئات المقاتلين من قبائل عربية في مناطق أخرى من سورية بعض القرى من مجموعة الهجري، ووصلت إلى المدخل الغربي لمركز محافظة السويداء.

وأشارت الوكالة إلى أن المجموعات الدرزية المسلحة انسحبت من محيط السويداء وأقامت دفاعاتها وسط المدينة، فيما تتواصل الاشتباكات بين الجانبين قرب المدخل الغربي.

وقالت الفصائل المسلحة التابعة للدروز في السويداء اليوم إنها باتت تسيطر على معظم المحاور الاستراتيجية في المنطقة. ووفقاً لبيان صادر عن ما يسمى بـ«المجلس العسكري في السويداء»، يواصلون تطهير بعض النقاط المحدودة التي لا تزال تشهد اشتباكات مع العناصر القادمة من مناطق مثل إدلب وغيرها.

وشهد ريف السويداء نزوحاً قسرياً لعشائر البدو بعد اعتداءات نفذتها مجموعات خارجة عن القانون ضد المدنيين، وارتكاب مجازر وانتهاكات بحقهم، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).