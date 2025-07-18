أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر القائمة النهائية بأسماء المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، التي ضمت أسماء 428 مرشحا بالنظام الفردي ورموزهم الانتخابية من أصل 469 مرشحا تقدموا بأوراق ترشحهم، عقب انتهاء فترة نظر الطعون الانتخابية واستبعاد 41 مرشحا صدرت ضدهم أحكام قضائية.

وتضمنت القائمة النهائية أسماء 100 مرشح بنظام القوائم ومثلهم احتياطيا، وبالتزامن مع ذلك انطلقت الدعاية الانتخابية التي تستمر حتى 31 يوليو.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات الخميس جميع الأحكام القضائية الصادرة في الطعون الانتخابية للمرشحين، التي تم اعتمادها بإضافة الأسماء المقبولة وحذف المستبعدين بقرار قضائي، إعمالاً لنص المادة 210 من الدستور الذي أناط بالمحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما أناطت بمحكمة القضاء الإداري اختصاص الفصل في الطعون على انتخابات المحليات.

وبالتزامن مع إعلان القائمة المبدئية انطلقت أمس فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين، حيث تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، ويكون لكل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ، سواء بالنظام الفردي أو القوائم، الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقاً للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون.

وطلبت الهيئة الوطنية للانتخابات من المرشحين بالنظامين الفردي والقائمة الالتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي أصدرتها الهيئة بحظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين، أو القيام بأعمال دعائية من شأنها تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه أو استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه عقب مرحلة إعلان القائمة النهائية للمرشحين تأتي مرحلة تنازلات المرشحين لبعضهم البعض على أن يكون الموعد النهائي للتنازل عن الترشح بعد غد (الأحد).

وفى يوم 31 يوليو تنتهى الدعاية الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الانتخابي، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مقار البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية في الخارج كمقار انتخابية لاستقبال المصريين في الخارج للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ يومي 1 و2 أغسطس، ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، على أن تبدأ أول لجان فتح أبوابها أمام المصريين بالخارج في السفارة المصرية بدولة نيوزيلاندا، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة، وتكون ولاية كاليفورنيا بأمريكا آخر اللجان التي تغلق أبواب التصويت فيها.