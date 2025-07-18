شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الجمعة) اعتقالات واسعة في أوساط الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، بينهم شاب اعتقله بعد إطلاق النار عليه وإصابته. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فإن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في محافظات بيت لحم وطولكرم.وأوضحت الوكالة أن الاحتلال اقتحم محيط المقبرة الغربية بمدينة نابلس (شمال الضفة) وداهم منزلا وأطلق الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة شاب قبل أن يعتقله، مبينة أن الاحتلال منع طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المنزل لإسعاف المصابين.وأشارت إلى أن جيش الاحتلال شنَّ اقتحامات ومداهمات بالضفة الغربية الليلة الماضية، واحتجز 4 شبان فلسطينيين عدة ساعات قبل الإفراج عنهم، كما احتجز 3 شبان فلسطينيين بدعوى التصدي لهجوم المستوطنين على قرية المالح شمال شرق محافظة طوباس.وقال رئيس مجلس قرية المالح إن القوات الإسرائيلية قيدت المحتجزين وعصبت أعينهم، قبل أن تطلق سراحهم لاحقاً، مبيناً أن مستوطنين أقدموا على تخريب ممتلكات وترهيب المواطنين وسرقة نحو 350 رأس ماشية من القرية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوة عسكرية اقتحمت بلدة يعبد جنوب مدينة جنين وسط تحليق مكثف للطيران المسيّر.وأفادت الوكالة بأن طفلاً أصيب بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة ضد الاستعمار في جبل السالمة بقرية رابا جنوب شرق جنين، مبينة أن الاحتلال قمع المصلين الذين خرجوا في مسيرة بعد صلاة الجمعة نحو الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها لصالح الاحتلال في جبل السالمة بالقرية.وذكرت الوكالة أن الاحتلال دمر اليوم خط مياه رئيسياً في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، موضحة أنه أثناء تجريف الطريق عند المدخل الغربي للقرية تعمدت تدمير شبكة المياه الرئيسية المغذية للقرية، في إطار سياسة عقاب لأهالي القرية.