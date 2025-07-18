كشف المكتب الإعلامي في قطاع غزة اليوم (الجمعة) ارتفاع عدد الأطفال الذين توفوا بسبب سوء التغذية إلى 69 طفلاً، وارتفاع عدد الوفيات بسبب نقص الغذاء والدواء إلى 620 شخصاً، في ظل اشتداد المجاعة ومنع توزيع المساعدات بطرق إنسانية.وأوضح المكتب في بيان أن القطاع يمر عليه اليوم 139 يوماً على إغلاق الاحتلال التام جميع معابر قطاع غزة، ومنع دخول (76,450) شاحنة مساعدات إنسانية ووقود، لافتاً إلى أنه تم استهداف (42) تكية طعام في إطار فرض سياسة التجويع، و(57) مركزاً لتوزيع المساعدات والغذاء.واتهم المكتب جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف قوافل المساعدات والإرساليات الإنسانية 121 مرة، مبيناً أن عدد قتلى المساعدات وصل إلى 877 شخصاً وأكثر من 5,666 مصاباً، و42 مفقوداً.وأشار المكتب إلى أن هناك 650 ألف طفل معرّضين للموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء، و12,500 مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج والغذاء، و60 ألف سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية ولانعدام الغذاء، محملاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عنها.وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المجتمع الدولي ودول العالم بالتحرّك العاجل لوقف سياسة التجويع وإنقاذ ما تبقى من أرواح بريئة تُباد أمام مرأى ومسمع العالم، مشدداً على ضرورة فتح المعابر وكسر الحصار وإدخال المساعدات بشكل فوري وعاجل.في غضون ذلك، قالت المفوضية الأوروبية إنها تعمل على إدخال المساعدات لقطاع غزة عبر الأمم المتحدة ومنظمات أخرى وليس عبر «مؤسسة غزة الإنسانية»، مطالبة بوقف إطلاق النار في غزة ورفع المعاناة عن المدنيين في القطاع.بدورها، أعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن قطاع غزة يمر الآن بأسوأ مراحل الكارثة الإنسانية نتيجة سياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي.فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن أعداداً غير مسبوقة من المواطنين من الأعمار كافة تصل إلى أقسام الطوارئ في حالات إجهاد بسبب الجوع، مبينة أن مئات ممن نحلت أجسامهم سيكونون عرضة للموت المحتم نتيجة الجوع وتخطي قدرة أجسادهم على الصمود.