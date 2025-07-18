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أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا مع البابا ليو اليوم (الجمعة)، وفقاً لبيان صادر عن الفاتيكان.

وجاءت المكالمة بعد يوم من غارة إسرائيلية استهدفت الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

خلال الاتصال، جدد البابا ليو دعوته إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، معرباً عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في القطاع الفلسطيني.

كما أكد البابا على الحاجة الملحة لحماية دور العبادة والمؤمنين وجميع الأفراد في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وفقاً للبيان.

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