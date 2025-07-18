قلل الكرملين اليوم (الجمعة) من تأثير العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الروسي ووصفها بأنّها «غير قانونية»، مؤكداً على لسان المتحدث باسمه دميتري بيسكوف أنّها ستؤدي إلى نتائج عكسية.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: «سنقوم بالتأكيد بتحليل الحزمة الجديدة من العقوبات لتقليل تأثيرها، ولكن كلّ حزمة جديدة تُفاقم التأثير السلبي على الدول التي تطبقها»، مضيفاً: «ستكون للعقوبات الأوروبية الجديدة عواقب وخيمة على الدول التي تدعمها»، وذلك عقب ساعات من فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا تشمل خفض سعر النفط الروسي الموجه للتصدير، بحسب مصادر دبلوماسية.

وكانت وسائل إعلام غربية قد قالت اليوم إن عقوبات بريطانية جديدة تستهدف ضباطاً رفيعي الرتبة في الاستخبارات العسكرية الروسية.

وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «نتفق مع فولوديمير زيلينسكي حول ضرورة تسريع المفاوضات».

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في وقت سابق اليوم: «ستستمر عملية تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماع الثاني في إسطنبول، لكن هذه العملية بحاجة إلى المزيد من الزخم».

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت الليلة الماضية 73 مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل، 3 منها كانت متجهة إلى موسكو، موضحة في بيان أن من بين الطائرات المسيرة التي جرى تدميرها 31 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و17 مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، كما دمرت 10 مسيرات فوق ضواحي موسكو من بينها 3 مسيرات كانت تحلق باتجاه موسكو، و4 مسيرات فوق القرم، و3 مسيرات فوق مياه بحر آزوف، و2 فوق أراضي كل من مقاطعتي سمولينسك ونيجني نوفغورود، ومسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات بيلغورود وكالوغا وفورونيج وفوق مياه البحر الأسود.