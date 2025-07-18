قبل توجهها إلى إسرائيل، تعتزم سفينة شحن أمريكية تحمل أنظمة مدفعية وذخيرة للجيش الإسرائيلي الرسو في ميناء ليماسول التابع لقبرص. وبحسب وسائل إعلام قبرصية اليوم (الجمعة) فإن سفينة الشحن «أوشن غراند» التي ترفع العلم الأمريكي انطلقت من ولاية كارولاينا الشمالية، وتحمل أنظمة مدفعية وذخيرة للجيش الإسرائيلي.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن السفينة سترسو في ميناء ليماسول في جنوب قبرص لتزويدها بالإمدادات، ومنه تغادر إلى ميناء أسدود في إسرائيل.

وذكرت صحيفة «سايبرس ميل» الناطقة بالإنجليزية، نقلاً عن موقع «ذا ديتش» الإخباري الأيرلندي اليساري، أن سفينة «أوشن غراند» تحمل على متنها كمية كبيرة من الذخائر للقوات الإسرائيلية، مبينة أن الشحنة تضم 4 أنظمة مدفعية هاوتزر متحركة من طراز «روم» عيار 155 ملم، و10.4 طن من النيتروسليلوز، وهي مادة متفجرة تُستخدم كقوة دافعة في الأسلحة النارية.

وأوضحت الصحيفة أن السفينة كانت قبالة سواحل مالطا-صقلية صباح الأربعاء، وأن مكانها حاليا مجهول بسبب تعطيلها نظام التعريف الآلي، ولم تُصدر إدارة جنوب قبرص أي بيان بشأن السفينة حتى ظهر الجمعة، فيما لم يعلن أي مسؤول أمريكي أو إسرائيلي عن شحنة الأسلحة وطبيعتها.

وتأتي شحنة الأسلحة في الوقت الذي تواصل إسرائيل هجماتها على قطاع غزة. وبحسب مزاعم الاحتلال الإسرائيلي فإن القصف استهدف عدداً من القياديين في جهاز الأمن العام ولجان الطوارئ في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفخاي أدرعي في منشور على حسابه في «إكس» إن الغارات الإسرائيلية في شمال غزة استهدفت خلال الأسبوع قائد منطقة غرب غزة في جهاز الأمن العام برهوم شاهين، ورئيس لجنة الطوارئ في غزة هشام صرصور.