أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الجمعة) بارتفاع حالات الانتحار في صفوف قواته. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن 18 جنديا إسرائيليا انتحروا منذ مطلع العام 2025، بينهم 3 في يوليو الجاري، مقارنة بـ9 جنود خلال النصف الأول من العام 2024.

وأوضحت الإذاعة أن المعطيات تشير إلى ارتفاع كبير بعدد حالات الانتحار في صفوف الجيش هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، مبينة أن هذه الإحصاءات تستند على معطيات من داخل جيش الاحتلال.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي دوفرين قد رفض أمس الإجابة على طلب من أحد الصحفيين بخصوص تقديم بيانات رسمية عن الجنود الذين يُقدمون على الانتحار منذ بداية العام، موضحاً أنه لا يستطيع نشر كل شيء عن الجنود وهذا أمر طبيعي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى قد أشارت إلى أن هناك 4 جنود حاولوا الانتحار منهم 3 قتلوا منتحرين.

وكانت منظمة «إران» للصحة العقلية الإسرائيلية قد كشفت تواصل أكثر من 6 آلاف جندي إسرائيلي مع المنظمة، مبينة أن نحو 28% من المكالمات التي أجراها الجنود كانت تتعلق بضائقة نفسية حادة، في حين كانت 20% منها تتعلق بالقلق أو الصدمة أو الحزن.

وأشارت المنظمة إلى أن نحو ثلث المكالمات (32%) عكست شعوراً شديداً بالوحدة، وأبلغ 10% من المتصلين عن صعوبات في العلاقات الشخصية المهمة. وبحسب المديرة المهنية في المنظمة الدكتورة شيري دانييلز فإن العديد من الجنود واجهوا صعوبة في طلب الدعم بمجال الصحة العقلية.