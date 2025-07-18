ألقت السلطات الألمانية القبض على ليبي مشتبه به في جرائم حرب ترتبط بعمله مسؤولاً كبيراً في سجن معيتيقة «سيئ السمعة»، وفقاً لما أعلنته المحكمة الجنائية الدولية اليوم (الجمعة).

وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام في براندنبورج اليوم إن السلطات الألمانية اعتقلت المواطن الليبي خالد محمد علي الهيشري المعروف باسم «البوطي»، وإنها تحتجزه حالياً في براندنبورغ، موضحاً أنه يجري التحضير لترحيله إلى لاهاي.

وأوضحت محكمة الجنائية الدولية أنه سيبقى رهن الاحتجاز لدى السلطات الألمانية ريثما تكتمل الإجراءات هناك.

وأفادت المحكمة بأن المشتبه به بارتكاب جرائم حرب أثناء عمله مسؤولا في أحد السجون الليبية، التي عُرفت بسوء المعاملة والتعذيب أوقف الأربعاء الماضي، بناء على طلب من المحكمة، مبينة أنه يُعتقد أن الليبي الموقوف كان من أكبر المسؤولين في سجن معيتيقة، الذي كان نزلاؤه يتعرضون للتعذيب دوريا وأحيانا للاعتداءات غير الأخلاقية.

ويواجه الهيشري تهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها القتل والتعذيب والاغتصاب منذ فبراير 2015 إلى أوائل 2020، فيما تجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في جرائم خطيرة تردد أنها ارتُكبت في ليبيا منذ الحرب الأهلية هناك عام 2011.

ويُعد الهيشري من أبرز قيادات ما يُعرف بقوة «التدخل السريع»، بحسب تقرير فريق الخبراء الأممي لعام 2021، وأحد مساعدي قائد جهاز الشرطة القضائية في ليبيا أسامة انجيم، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وجاءت عملية اعتقال الهيشري بعد أسابيع من إعلان النيابة العامة الليبية مباشرة الدعوى القضائية ضد أسامة انجيم نفسه، عقب رفع القيد الإجرائي عنه من قبل وزارة العدل، وخضع انجيم لأول جلسة تحقيق في 28 أبريل 2025، وأُبلغ بالتهم المنسوبة إليه، فيما أعلنت النيابة تأجيل الاستجواب لاستكمال التعاون مع المحكمة الدولية وجمع الأدلة المطلوبة.