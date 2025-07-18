طالب أعضاء مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر أمس (الخميس) بضرورة وقف إسرائيل اعتداءاتها على سورية، معربين خلال جلسة طارئة للمجلس دعت إليها دمشق عن قلقهم بشأن الأحداث الجارية في السويداء جنوبي سورية.وشدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة سورية وسيادتها، فيما قال مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي خالد خياري إن أفعال إسرائيل تقوّض جهود بناء سورية جديدة متصالحة مع نفسها والمنطقة.من جهته، شكر المندوب الدائم لسورية السفير قصي الضحاك المجلس على سرعة الاستجابة لطلب بلاده بعقد الجلسة الطارئة لمناقشة تداعيات «العدوان الإسرائيلي الغاشم» على بلاده، موضحاً أن بلاده تدين بأشد العبارات «هذا الاعتداء السافر».وقال الضحاك: «هذا العدوان يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لسيادة دولة عضو في المنظمة»، معلناً رفض بلاده القاطع «للذرائع التي يسوقها الاحتلال الإسرائيلي لتبرير هذه الأفعال العدوانية.ووصف مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة هذه الممارسات بأنها «ليست سوى امتداد لسياسات الاحتلال الممنهجة الرامية إلى تقويض استقرار سورية وجرها إلى ساحة الصراع»، مطالباً مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية، كما حث المجتمع الدولي على التصدي لهذا التهديد الخطير للسلم والأمن الدوليين ولوحدة وسلامة الأراضي السورية.بدوره، دان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الهجمات الإسرائيلية على سورية، مؤكدا أن موسكو تدعم باستمرار سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.وانتقد نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ الغارات الإسرائيلية على سورية، داعياً إسرائيل إلى وقفها فورا، والانسحاب من الأراضي السورية، بما فيها الجولان، في أقرب وقت ممكن.وأعلنت القائمة بأعمال مندوب البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن دوروثي شاي أن بلادها لم تدعم الضربات الإسرائيلية الأخيرة على دمشق، مبينة أن الولايات المتحدة منخرطة دبلوماسيا مع إسرائيل وسورية على أعلى المستويات للتعامل مع الأزمة الراهنة، والتوصل إلى اتفاق دائم بين بلدين يتمتعان بالسيادة.