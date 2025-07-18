قتل 8 مدنيين في قصف لقوات الدعم السريع على مخيم «أبو شوك» للنازحين في غرب السودان، وبحسب غرفة طوارئ معسكر أبو شوك فإن القصف استهدف المخيم الذي يستضيف عشرات الآلاف من النازحين على أطراف الفاشر عاصمة دافور المحاصرة التي يعاني سكانها من الجوع.

وأفادت الغرفة في بيان أن المخيم شهد قصفاً مدفعياً عنيفاً الخميس من قبل قوات الدعم السريع بقذائف ثقيلة ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، مؤكدة تدمير عدد من المنازل في المخيم.

ويأتي الهجوم بعد أيام على هجمات أخرى نفّذتها قوات الدعم السريع على قرى في شمال كردفان أسفرت عن مقتل المئات بينهم أطفال ونساء.

وتشهد مدينة الفاشر التي تعد آخر معقل رئيسي للجيش في إقليم دارفور في غرب السودان خارج سيطرة قوات الدعم السريع هجمات متواصلة من قوات الدعم السريع.

من جهة أخرى، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن النزوح القسري للسكان في ولاية شمال دارفور بالسودان يهدد بانتشار مرض الكوليرا الذي تفاقمت حالات تفشيه في الآونة الأخيرة، مبينة أن النقص الحاد في التمويل، يحرم الفئات الأكثر ضعفاً في السودان. وأشارت إلى أن موسم الأمطار الحالي في البلاد يهدد بتفاقم تفشي الأمراض.

في غضون ذلك، جدّد رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بمحلية مروي اللواء ركن وداعة الخير، الدعوة إلى الشباب وكل القادرين على حمل السلاح للانخراط في معسكرات التدريب، مطالباً مساندة الجيش السوداني في المعارك ضد قوات الدعم السريع، بحسب وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وأشار إلى أن هناك هدوءاً للأوضاع الأمنية بكافة الأرجاء المحلية، مشدداً على ضرورة رفع الحس الأمني والإبلاغ الفوري عن أي مهددات أمنية، مع تجنب ترويج الشائعات وتداول الأخبار المضللة.