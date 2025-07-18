رحبت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، اليوم (الجمعة)، باتفاق الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد روسيا، معتبرة أنها «تعزز الضغط بشكل فعال».وقالت سفيريدينكو في منشور على حسابها في «إكس»: لا يزال هناك مزيد من الإجراءات التي يتعين القيام بها من أجل الاقتراب بشكل أكبر إلى السلام.وفرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا تشمل خفض سعر النفط الروسي الموجه للتصدير.ونقلت وسائل إعلام غربية عن مصدر دبلوماسي في بروكسل في ختام اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي صباح اليوم (الجمعة) قوله: «توصلنا إلى اتفاق حول حزمة عقوبات ثامنة عشرة قوية وفاعلة ضد روسيا».من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إن عملية التفاوض مع روسيا تحتاج إلى مزيد من الزخم.وكتب زيلينسكي على حسابه في «إكس» «تستمر عملية تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماع الثاني في إسطنبول، لكن هذه العملية بحاجة إلى المزيد من الزخم».وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد قال أمس: «نحن نجري مفاوضات مباشرة مع ممثلي نظام كييف، نحن نتحدث هنا تحديداً عن مفاوضات مباشرة، وبالمناسبة هذه المفاوضات تجرى بوساطة أمريكية».في حين قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وفد بلادها مستعد للتوجه إلى إسطنبول من أجل المشاركة في جولة ثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا، متوقعة عقد جولة ثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا رغم أن أوكرانيا لم تتقدم بأي طلب من هذا القبيل.وأضافت: «إما أن أوكرانيا تتجنب المفاوضات أو أنها غير مستعدة لها».