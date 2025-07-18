في حين تشتد الهجمات بالطيران المسير بين كييف وموسكو، عيّن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الجمعية) وزير الدفاع السابق رستم عمروف أميناً لمجلس الأمن القومي والدفاع.

وأظهر مرسوم نشر اليوم أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عيّن وزير الدفاع السابق رستم عمروف أميناً لمجلس الأمن القومي والدفاع، ويضطلع المجلس بدور تنسيقي في قضايا الأمن القومي والدفاع تحت قيادة الرئيس ويضم كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين والدفاعيين في أوكرانيا.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، الليلة الماضية، 73 مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل، ثلاثاً منها كانت متجهة إلى موسكو، موضحة في بيان إن من بين الطائرات المسيرة التي جرى تدميرها 31 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و17 مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، كما دمرت 10 مسيرات فوق ضواحي موسكو من بينها 3 مسيرات كانت تحلق باتجاه موسكو، و4 مسيرات فوق القرم، و3 مسيرات فوق مياه بحر آزوف، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي كل من مقاطعتي سمولينسك ونيجني نوفغورود، مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات بيلغورود وكالوغا وفورونيج وفوق مياه البحر الأسود.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن خدمات الطوارئ تمشط المنطقة التي سقطت فيها شظايا طائرة مسيرة، لكنه لم يشر إلى وقوع إصابات.